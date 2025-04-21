Це сталося випадково ще за президентства Джо Байдена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.

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Яким чином службовці отримали доступ до теки з чутливими документами

Журналісти проаналізували документи з теки та з'ясували, що службовці GSA надали доступ до Google-теки всім працівникам агентства, тобто понад 11 200 особам.

У ній містилися засекречені плани поверхів Білого дому, деталі проєктованих вибухозахисних дверей для Центру відвідувачів Білого дому, а також банківські реквізити підрядника, який допомагав у проведенні пресконференції адміністрації Дональда Трампа.

Наразі незрозуміло, чи мають ці дані гриф секретності. Проте 9 із 15 файлів були з позначкою CUI (Controlled Unclassified Information) – контрольована незасекречена інформація. Це означає, що вони містять чутливі дані, які не підпадають під класифікацію таємних, але все одно повинні бути захищені.

Зауважимо, що принаймні 10 із файлів були відкриті для редагування, тому всі співробітники GSA могли змінювати їхній вміст. Спільний доступ до них тривав щонайменше з 2021 року, тобто з початку президентства Джо Байдена, та продовжився за адміністрації Дональда Трампа.

Минулого тижня, під час поточного аудиту безпеки щодо використання Google Drive в GSA, інспектори виявили, що всередині агентства "неналежним чином" поширювали конфіденційну інформацію.

До четверга, 17 квітня, ІТ-команді вдалося виявити власників файлів та скасувати спільний доступ до них для понад 11 тисяч працівників. Наразі триває розслідування.

До слова, раніше журналіст Джеффрі Голдберг випадково потрапив у секретний чат адміністрації Трампа. У ньому обговорювали удари по Ємену.