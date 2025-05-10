Иран готовится передать России пусковые установки Fath-360, – Reuters

Иран в ближайшее время может передать России пусковые установки для баллистических ракет Fath-360, способных поражать цели на расстоянии до 120 километров. Заметим, что ракеты к ним, Москва могла получить еще в сентябре 2024 года.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о возможной передаче России ракет Fath-360

Двое западных чиновников по вопросам безопасности и еще один региональный чиновник сообщили агентству на условиях анонимности, Иран в ближайшее время может передать России пусковые установки Fath-360. В случае реализации этого шага Москва может усилить наступательные возможности, что также будет свидетельствовать об углублении военного сотрудничества между Тегераном и Кремлем.

Ракеты Fath-360 – это баллистические ракеты с дальностью до 120 километров, которые могут использоваться для поражения украинских войск вблизи российской границы, включая военные объекты и населенные пункты.

Еще в сентябре прошлого года Вашингтон сообщил, что Иран передал России партию баллистических ракет на девяти судах под российским флагом. В то же время по данным трех источников, в этой поставке не было пусковых установок.

По словам западных чиновников по вопросам безопасности и регионального чиновника, передача пусковых установок Fath-360 была неизбежной. Однако они не раскрыли подробностей относительно ожидаемой передачи или причин, по которым эти системы не были доставлены вместе с ракетами.

Комментариев от министерства обороны России и постоянного представительства Ирана при ООН не поступало. Совет нацбезопасности США переадресовал запрос в Госдепартамент, который также не предоставил ответа. В ЦРУ отказались от комментариев.

Ранее Россия и Иран публично отрицали поставки вооружения для применения в войне против Украины. В то же время украинские, американские и европейские чиновники неоднократно заявляли о передаче Тегераном России ударных дронов и артиллерийских боеприпасов.

В марте этого года командующий Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи, сообщил, что Иран поставил России более 400 баллистических ракет малой дальности – вероятно, именно Fath-360.

По данным агентства, по состоянию на сейчас публичных сообщений о применении этих ракет российскими войсками или передачи других типов баллистических систем малой дальности нет.

Мирные переговоры под угрозой

В агентстве отмечают, что развертывание иранских ракет российскими войсками может поставить под угрозу дипломатические инициативы президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий в Украине, а также усложнить переговоры с Ираном по ограничению его ядерной программы.

Один из региональных чиновников сообщил, что одной из причин задержки передачи пусковых установок стали косвенные переговоры между США и Ираном, которые происходят при посредничестве Омана. Несмотря на определенные трудности, Иран подтвердил проведение четвертого раунда переговоров в Омане, запланированного на воскресенье, 11 мая.

Эксперты считают, что Тегеран рассматривает вопрос военно-технического сотрудничества с Россией отдельно от диалога по ядерной программе.

"Иранские чиновники не считают переговоры по ядерной программе связанными с потенциальным сотрудничеством с Россией в военной сфере", – отметил Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI).

Чем опасны ракеты Fath-360

Аналитики сообщают, что Иран был вынужден адаптировать коммерческие европейские грузовики под использование в собственных пусковых комплексах. Похожую практику, вероятно, применяет и Россия, которая потеряла значительное количество техники на поле боя.

По мнению специалистов, передача установок Fath-360 может существенно усилить способность российской армии наносить быстрые удары по важным целям вблизи линии фронта.

Они (Fath-360 - 24 Канал) не требуют много времени на подготовку к запуску. Их время полета невероятно короткое,

– отметил Фабиан Гинц из Международного института стратегических исследований (IISS).

Эксперты отмечают, что использование Fath-360 позволяет России сохранять более высокоточные ракеты, в частности "Искандер", для атак по стратегическим объектам, таких как энергетическая инфраструктура Украины. Это, свою очередь, дополнительно нагружает украинскую систему ПВО и ПРО.

"Fath-360 разработаны для того, чтобы им могли управлять люди с относительно небольшой подготовкой. Зачем им покупать худшие иранские ракеты? Единственная причина, которая мне приходит в голову, заключается в том, что они не могут производить достаточное количество своих собственных ракет. Они не слишком точны и не несут очень большой полезной нагрузки. Но это лишь добавляет Украине головной боли", – объяснил Ральф Савельсберг, доцент Академии обороны Нидерландов.