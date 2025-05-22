Такое мнение высказал обозреватель Том Николс, который является почетным профессором по вопросам национальной безопасности в Военном колледже ВМС США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

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Какие выводы можно сделать о разговоре Трампа с Путиным

Николс говорит, что из разговора Трампа и Путина 19 мая можно сделать вывод, что президент США остается "младшим партнером" в российско-американских отношениях, тогда как российский диктатор и в дальнейшем будет продолжать свою кампанию массовых убийств в Украине до тех пор, пока ему будет сходить это с рук.

Обозреватель The Atlantic саркастически замечает, что заявление Путина после разговора с Трампом было сделано "универсальным языком политического промедления".

Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом о возможном будущем мирном договоре с определением ряда позиций,

– заявил Путин 19 мая.

Николас говорит, что эта фраза полна двусмысленного содержания. По его мнению, значение слов Путина следующее:

"Россия предложит" означает "Мы будем тратить время, а потом придумаем неприемлемый набор тезисов для обсуждения",

"Готовы работать над меморандумом" – "Мы, в принципе, соглашаемся договариваться о договоренностях",

"Определение ряда позиций" – "Мы в конце концов разработаем список неприемлемых условий",

"Сроки возможного будущего мирного договора" означает "Мы установим какую-то недостижимую дату прекращения огня, а потом сорвем ее".

Он отмечает, что Трамп потратил более двух часов на телефонный разговор с Путиным и не получил абсолютно ничего. По его словам, глава Кремля фактически отмахнулся от усилий Трампа и теперь "будет продолжать свою войну, а люди будут продолжать гибнуть".

Однако Николс считает положительным знаком то, что Трамп, видимо, решил отказаться от участия в мирных переговорах. Он объясняет, что Путин использовал личный интерес президента США стать миротворцем, чтобы "водить Трампа за нос" и препятствовать американцам отправить помощь Киеву или ввести больше санкций против России.

По его мнению, будет лучше, если это изменение подхода лишит Трампа его фантазий о возможности быстро остановить боевые действия через "болтовню с Путиным".

Николс добавляет, что американский президент не любит выглядеть слабым, и если Путин будет продолжать свою резню, другие республиканцы могут нажать на Трампа, чтобы тот отреагировал. В лучшем случае они могут даже убедить Трампа помочь Украине большим количеством оружия.

Однако сейчас это кажется маловероятным. В материале отмечается, что функционально Трамп сделал Америку союзником России, и похоже, боится разгневать Путина.

Кроме этого, выход США из мирного процесса может открыть путь для других стран к активизации давления на Путина, что будет полезным, ведь американские лидеры не понимают, с кем они имеют дело.

Обозреватель вспоминает фразу вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что "Путин не совсем знает, как выйти из этой войны". По его мнению, Вэнс не осознает того, что Путин застрял только потому, что до сих пор предан ряду военных целей, которые включают разделение и окончательное уничтожение Украины.

Если бы Путин хотел выйти (из войны – 24 Канал), он мог бы выйти из нее завтра. Но он не согласен принять проигрыш в трехлетней войне, которую, как он думал, мог выиграть за неделю,

– говорит Николс.

Он добавляет, что чиновники Трампа "не способны осознать", что Путин, которому пока не грозит политическая опасность внутри России из-за войны против Украины, "до сих пор имеет недорогой вариант просто уничтожать украинские гражданские цели, пока Запад колеблется".

Николс отмечает, что Путин вполне может быть готов к определенному соглашению о прекращении огня только для того, чтобы его войска могли перегруппироваться, а против самой России были отменены некоторые санкции.

Обозреватель говорит, что глава Кремля уже поступил так ранее в Крыму, выиграв время и планируя свой следующий шаг. Однако, даже если диктатор согласится на выгодное для него "перемирие", то точно не благодаря усилиям Трампа и даже сам президент США, кажется, теперь это знает.