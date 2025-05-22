Таку думку висловив оглядач Том Ніколс, який є почесним професором з питань національної безпеки у Військовому коледжі ВМС США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Atlantic.

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Які висновки можна зробити про розмову Трампа з Путіним

Ніколс каже, що з розмови Трампа та Путіна 19 травня можна зробити висновок, що президент США залишається "молодшим партнером" у російсько-американських відносинах, тоді як російський диктатор й надалі продовжуватиме свою кампанію масових вбивств в Україні доти, доки йому сходитиме це з рук.

Оглядач The Atlantic саркастично зауважує, що заява Путіна після розмови з Трампом була зроблена "універсальною мовою політичного зволікання".

Ми домовилися з президентом Сполучених Штатів про те, що Росія запропонує та готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій,

– заявив Путін 19 травня.

Ніколас каже, що ця фраза повна двозначного змісту. На його думку, значення слів Путіна наступне:

"Росія запропонує" означає "Ми будемо марнувати час, а потім вигадаємо неприйнятний набір тез для обговорення",

"Готові працювати над меморандумом" – "Ми, в принципі, погоджуємося домовлятися про домовленості",

"Визначення низки позицій" – "Ми зрештою розробимо список неприйнятних умов",

"Терміни можливого майбутнього мирного договору" означає "Ми встановимо якусь недосяжну дату припинення вогню, а потім зірвемо її".

Він наголошує, що Трамп витратив понад дві години на телефонну розмову з Путіним і не отримав абсолютно нічого. За його словами, очільник Кремля фактично відмахнувся від зусиль Трампа і тепер "продовжуватиме свою війну, а люди продовжуватимуть гинути".

Проте Ніколс вважає позитивним знаком те, що Трамп, мабуть, вирішив відмовитися від участі в мирних переговорах. Він пояснює, що Путін використовував особистий інтерес президента США стати миротворцем, щоб "водити Трампа за ніс" та перешкоджати американцям надіслати допомогу Києву чи запровадити більше санкцій проти Росії.

На його думку, буде краще, якщо ця зміна підходу позбавить Трампа його фантазій про можливість швидко зупинити бойові дії через "балаканину з Путіним".

Ніколс додає, що американський президент не любить виглядати слабким, і якщо Путін продовжуватиме свою різанину, інші республіканці можуть натиснути на Трампа, щоб той відреагував. У найкращому випадку вони можуть навіть переконати Трампа допомогти Україні більшою кількістю зброї.

Проте зараз це здається малоймовірним. У матеріалі зазначається, що функціонально Трамп зробив Америку союзником Росії, і схоже, боїться розгнівати Путіна.

Окрім цього, вихід США з мирного процесу може відкрити шлях для інших країн до активізації тиску на Путіна, що буде корисним, адже американські лідери не розуміють, з ким вони мають справу.

Оглядач згадує фразу віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо того, що "Путін не зовсім знає, як вийти з цієї війни". На його думку, Венс не усвідомлює того, що Путін застряг лише тому, що досі відданий низці воєнних цілей, які включають розділення та остаточне знищення України.

Якби Путін хотів вийти (з війни – 24 Канал), він міг би вийти з неї завтра. Але він не згоден прийняти програш у трирічній війні, яку, як він думав, міг виграти за тиждень,

– каже Ніколс.

Він додає, що чиновники Трампа "не здатні усвідомити", що Путін, якому поки що не загрожує політична небезпека всередині Росії через війну проти України, "досі має недорогий варіант просто знищувати українські цивільні цілі, поки Захід вагається".

Ніколс зазначає, що Путін цілком може бути готовий до певної угоди про припинення вогню лише для того, щоб його війська могли перегрупуватися, а проти самої Росії було скасовано деякі санкції.

Оглядач каже, що очільник Кремля уже вчинив так раніше в Криму, вигравши час і плануючи свій наступний крок. Однак, навіть якщо диктатор погодиться на вигідне для нього "перемир’я", то точно не завдяки зусиллям Трампа і навіть сам президент США, здається, тепер це знає.