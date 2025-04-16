А вот украинцев в этом году в списке нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

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Кто попал в рейтинг самых влиятельных людей мира журнала Time

Кроме Трампа, Вэнса и Маска, в списке сотни самых влиятельных людей мира оказался ряд других западных политиков и некоторые голливудские звезды.

Например, категорию "Лидеры" возглавил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В этом перечне, кроме Трампа, Вэнса и Маска, министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Сирии Ахмед аль-Шараа, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и другие.

Ряд музыкантов и голливудских актеров оказались в категории "Деятели искусства", среди них Эд Ширан, Скарлетт Йоханссон, Кристен Белл, певец Hozier.

"Кумирами" стали правозащитница и жертва массовых изнасилований из Франции Жизель Пелико, активистка за права женщин из Гамбии Фату Бальде, лауреат премии Оскар-2025 американец Эдриен Броуди и тому подобное.

В категории "Новаторы" среди других отметили лауреата Нобелевской премии по химии 2024 года Демиса Гассабиса.

К слову, в нынешнем списке 100 самых влиятельных людей мира украинцев нет. В 2024 году единственным представителем Украины в категории "Лидеры" был руководитель Офиса президента Андрей Ермак.