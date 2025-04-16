А от українців цьогоріч у списку немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Time.

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Хто потрапив у рейтинг найвпливовіших людей світу журналу Time

Окрім Трампа, Венса та Маска, у списку сотні найвпливовіших людей світу опинилася низка інших західних політиків та деякі голлівудські зірки.

Наприклад, категорію "Лідери" очолив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. У цьому переліку, окрім Трампа, Венса та Маска, міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, глава Сирії Ахмед аль-Шараа, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум та інші.

Низка музикантів та голлівудських акторів опинилися у категорії "Діячі мистецтва", серед них Ед Ширан, Скарлетт Йоганссон, Крістен Белл, співак Hozier.

"Кумирами" стали правозахисниця та жертва масових зґвалтувань з Франції Жизель Пеліко, активістка за права жінок з Гамбії Фату Бальде, лауреат премії Оскар-2025 американець Едрієн Броуді тощо.

У категорії "Новатори" серед інших відзначили лауреата Нобелівської премії з хімії 2024 року Деміса Гассабіса.

До слова, у цьогорічному списку 100 найвпливовіших людей світу українців немає. У 2024 році єдиним представником України у категорії "Лідери" був керівник Офісу президента Андрій Єрмак.