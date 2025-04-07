Марк Рютте отметил стремление США к прочному и длительному миру в Украине. Он добавил, что союзники НАТО поддерживают усилия США в достижении этой цели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Что генсек НАТО заявил о России

Рютте объяснил, что сейчас "мяч явно на стороне россиян и они двигаются недостаточно быстро". Россия должна сделать больше, чтобы закончить эту войну.

Генеральный секретарь отметил действия администрации Трампа. По его мнению, президент США "сдвинул с мертвой точки этот ужасный конфликт в Украине". Он добавил, что Соединенные Штаты полностью преданы Североатлантическому альянсу.

Россияне тоже должны танцевать танго, но сейчас они этого не делают, поэтому дальше будет труднее,

– отметил Рютте.

НАТО пока не производит достаточно промышленной продукции. За год альянс создает такое количество боеприпасов, которое Кремль делает за три месяца. Рютте добавил для сравнения, что Россия имеет лишь 5% экономики НАТО. Таким образом высокопоставленные руководители в США вместе с европейскими союзниками обсуждают, что им нужно увеличить расходы и оборонное промышленное производство.

Ранее Рютте заявлял, что путь Украины в НАТО является необратимым. По его мнению, принятое решение во время саммита в Вашингтоне в 2024 году относительно членства Украины в НАТО "не подлежит обсуждению".