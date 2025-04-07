Марк Рютте відзначив прагнення США до міцного і тривалого миру в Україні. Він додав, що союзники НАТО підтримують зусилля США в досягненні цієї мети. Про це пише 24 Канал із посиланням на CBS News.

Дивіться також Трамп показав свої справжні наміри щодо Путіна і України, – CNN

Що генсек НАТО заявив про Росію

Рютте пояснив, що зараз "м'яч явно на боці росіян та вони рухаються недостатньо швидко". Росія повинна зробити більше, щоб закінчити цю війну.

Генеральний секретар відзначив дії адміністрації Трампа. На його думку, президент США "зрушив з мертвої точки цей жахливий конфлікт в Україні". Він додав, що Сполучені Штати повністю віддані Північноатлантичному альянсу.

Росіяни теж повинні танцювати танго, але зараз вони цього не роблять, тому далі буде важче,

– зазначив Рютте.

НАТО наразі не виробляє достатньо промислової продукції. За рік альянс створює таку кількість боєприпасів, яку Кремль робить за три місяці. Рютте додав для порівняння, що Росія має лише 5% економіки НАТО. Таким чином високопоставлені керівники в США разом з європейськими союзниками обговорюють, що їм потрібно збільшити витрати та оборонне промислове виробництво.

Раніше Рютте заявляв, що шлях України до НАТО є незворотним. На його думку, ухвалене рішення під час саміту у Вашингтоні у 2024 році щодо членства України в НАТО "не підлягає обговоренню".