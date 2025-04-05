Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рютте для NV.

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НАТО не является частью переговоров

Марк Рютте объяснил, что НАТО не участвует в переговорах по завершению войны – их ведут США вместе с Украиной и Россией.

Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются. Мы знаем, что они идут медленно, но не из-за Украины, а из-за россиян. Мяч сейчас явно на российском поле,

– подчеркнул генсек.

По его словам, в НАТО нет собственных "красных линий", потому что Альянс не является частью процесса переговоров.

Но, конечно, в целом, мы хотим, чтобы Украина была гордым суверенным государством, которое движется вперед. Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова,

– подчеркнул Марк Рютте.

У генерального секретаря также спросили, может ли НАТО стать частью миротворческих сил, которые Великобритания и Франция обсуждают с партнерами из ЕС.

На это Рютте ответил, что после достижения мирного соглашения или прекращения огня, НАТО должно оценить, как лучше всего поддержать Украину, чтобы не допустить повторного нападения со стороны России.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявил, что украинская сторона провела ряд встреч с другими государствами по формированию миротворческого контингента в нашем государстве. По его словам, украинская команда работает над этим уже 2 месяца, а 4 апреля была итоговая первая встреча, которая действительно стала этапной и очень важной.