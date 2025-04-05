Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рютте для NV.

Читайте також Шлях до НАТО є незворотним, – Рютте про можливість вступу України в Альянс

НАТО не є частиною переговорів

Марк Рютте пояснив, що НАТО не бере участі в переговорах щодо завершення війни, натомість їх ведуть США разом з Україною і Росією.

Я радий, що США зрушили з місця це питання і ці переговори зараз тривають. Ми знаємо, що вони йдуть повільно, але не через Україну, а через росіян. М'яч зараз явно на російському полі,

– підкреслив генсек.

За його словами, в НАТО немає власних "червоних ліній", тому що Альянс не є частиною процесу переговорів.

Але, звичайно, загалом, ми хочемо, щоб Україна була гордою суверенною державою, яка рухається вперед. Це те, чого ми всі хочемо. Це має бути справедливий і тривалий мир. Путін ніколи не повинен спробувати зробити це знову,

– наголосив Марк Рютте.

У генерального секретаря також запитали, чи може НАТО стати частиною миротворчих сил, які Великобританія і Франція обговорюють з партнерами з ЄС.

На це Рютте відповів, що після досягнення мирної угоди або припинення вогню, НАТО повинне оцінити, як найкраще підтримати Україну, щоб не допустити повторного нападу з боку Росії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявив, що українська сторона провела низку зустрічей з іншими державами щодо формування миротворчого контингенту в нашій державі. За його словами, українська команда працює над цим уже 2 місяці, а 4 квітня була підсумкова перша зустріч, яка дійсно стала етапною та дуже важливою.