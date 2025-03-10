Трамп удивил реакцией на совместные военные учения России, Ирана и Китая

Пока Дональд Трамп протягивает России оливковую веточку, та проводит совместные учения с заядлыми соперниками США – Пекином и Тегераном. Впрочем, кажется, президента США это не волнует.

Пока три крупнейшие авторитарные страны мира демонстрируют свою военную мощь, Трамп разрушает альянс с Западом, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно

В понедельник, 10 марта, военные корабли Ирана, Китая и России начали свои ежегодные совместные учения в Оманском заливе.

Справка: Учения под названием "Пояс безопасности-2025", которые проходят вблизи иранского порта Чабахар, являются пятыми совместными военно-морскими маневрами Ирана, Китая и России с 2019 года, сообщают китайские государственные СМИ.

Аналитики уже давно рассматривают эти учения как демонстрацию растущего партнерства между тремя авторитарными государствами, которые стремятся противостоять влиянию США и бросить вызов мировому порядку, возглавляемому Западом.

Однако в этом году этот символизм приобретает еще большее значение, поскольку Трамп разрушает трансатлантический альянс, поддерживая Россию в противостоянии с Украиной и требуя от европейских союзников платить больше за защиту со стороны США.

На вопрос об этих учениях 9 марта в интервью Fox News Трамп, находясь на на борту самолета Air Force One, заявил, что он "совсем не обеспокоен" демонстрацией силы трех противников США.

Мы сильнее всех их вместе взятых. Мы имеем больше силы, чем они все вместе,

– сказал политик.

Тем временем в Вашингтоне растет беспокойство относительно стратегического партнерства, формирующегося между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Американские законодатели назвали этот союз "осью авторитаризма".

Страх заключается в том, что общая враждебность к США все больше побуждает эти страны к сотрудничеству - усиливая угрозу, которую каждая из них в отдельности представляет для Вашингтона или его союзников, не только в одном регионе, а, возможно, сразу в нескольких частях мира.

Заметим, что учения также происходят на фоне обострения напряженности между США и Ираном.

Напомним, что на днях Трамп написал письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новую ядерную сделку. Хаменеи отказался от переговоров.