Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Россияне воспользовались тем, что США перестали предоставлять Украине разведданные

Захватчики наступают, чтобы "срезать Курский выступ". И это совпадает по времени с прекращением предоставления Америкой военной помощи. Ведь раньше вытеснение украинских сил с Курщины не было для них приоритетным.

Россия пытается вытеснить украинские силы с передовой в Курской области путем медленного, изнурительного наступления с момента начала вторжения в августе 2024 года. Позже, в октябре 2024 года, Россия развернула около 12 тысяч северокорейских военнослужащих для помощи в отражении вторжения, но российские войска продолжали достигать лишь постепенных успехов. 5 марта администрация Трампа приостановила обмен разведывательной информацией с Украиной (...) 6 и 7 марта российские войска активизировали наступательные операции с целью вытеснения украинских войск из Курской области. 20 марта источник, связанный с украинской военной разведкой, начал сообщать о стремительных прорывах россиян в Курской области,

– приводят хронологию событий в ISW.

Источники Time признают, что больше всего от решения США пострадали украинские операции в Курской области.

Трамп признал, что остановка американской помощи повлияла на фронт. Но сказал, что на месте Путина этой возможностью воспользовался бы любой. Таким образом президент США подтвердил, что он является "реалистом", как об этом писали иностранные СМИ.

Интересно, что 10 марта Трамп заявил: обмен разведывательными данными вот-вот возобновят. Но не привел деталей и условий.