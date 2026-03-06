Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на войска США, – WP

Пока Дональд Трамп заявляет, что Владимир Путин готов к миру в Украине, тот "копает ему яму". Фактически Россия помогает Ирану убивать американских военных.

Россия передает Ирану информацию для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Это первый сигнал о том, что еще один крупный противник США участвует – пусть и опосредованно – в войне. Об этом сообщили трое чиновников, знакомых с разведывательными данными. Эта помощь, о которой ранее не сообщалось, свидетельствует, что стремительно расширяющийся конфликт теперь охватывает одного из главных ядерных соперников США, который имеет мощные разведывательные возможности. По словам чиновников, от начала войны в субботу Россия передает Ирану координаты американских военных объектов, в частности военных кораблей и самолетов.