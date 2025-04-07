"Разбудила Европу": Рубио сделал новое заявление относительно войны в Украине
- Марко Рубио заявил, что война в Украине и давление Трампа заставляют европейские страны увеличивать расходы на оборону.
- Рубио отметил, что США продолжают активно участвовать в усилении НАТО, но европейские партнеры также должны повысить свои оборонные возможности.
США хотят, чтобы европейские страны тратили больше средств на оборону. Марко Рубио заявил, что есть две вещи, которые заставят союзников это делать.
Рубио отметил, что США вовлечены в НАТО "больше, чем когда-либо". Госсекретарь подчеркнул, что для усиления Альянса нужно отдельное укрепление каждого из его членов, передает 24 Канал.
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Что заставит европейцев тратить больше на оборону
Чиновник отметил, что США и в дальнейшем планируют активно участвовать в усилении Альянса. Но и европейские партнеры должны увеличить собственные возможности.
По мнению Рубио, две вещи заставят Европу тратить на оборону больше. Первое – это война в Украине, которая "разбудила" многих относительно "настоящих угроз и настоящей войны". Второе – это давление президента Трампа.
Госсекретарь США выразил надежду, что во время встречи в Гааге лидеры стран Европы предоставят твердые обязательства по увеличению расходов на оборону.
Справка: Саммит НАТО состоится в Гааге 24 – 26 июня 2025 года.
Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на идею итальянского премьера Джорджии Мелони, которая предлагала распространить действие 5-й статьи НАТО на Украину без членства в Альянсе.