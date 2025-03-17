Канада пригласила Владимира Зеленского на предстоящий саммит G7. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Что известно о саммите

Премьер-министр Канады Марк Карни, который недавно вступил в должность, поговорил с президентом Украины и пригласил его на саммит G7 в Альберте.

Канада в этом году председательствует в "Большой семерке". Государство будет принимать саммит в Кананаскисе, что в западной канадской провинции Альберта. Он пройдет 15 – 17 июня.

Недавно стало известно, что США выступают против жестких формулировок в отношении России в совместном заявлении G7, чтобы не помешать мирным переговорам с Россией и Украиной.

Согласовать текст итогового коммюнике сложно: США настаивают на более жестких формулировках по Китаю и против отдельного заявления по "теневому флоту" России.

Комментируя эту информацию Рубио заявил, что Вашингтон не будет подписывать ничего, что может помешать посадить Россию и Украину за стол переговоров.