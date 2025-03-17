Канада запросила Володимира Зеленського на майбутній саміт G7. Про це пише 24 Канал із посиланням на AFP.

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Що відомо про саміт

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який нещодавно вступив на посаду, поговорив з президентом України та запросив його на саміт G7 в Альберті.

Канада цього року головує в "Великій сімці". Держава прийматиме саміт у Кананаскісі, що в західній канадській провінції Альберта. Він пройде 15 – 17 червня.

Нещодавно стало відомо, що США виступають проти жорстких формулювань щодо Росії у спільній заяві G7, щоб не завадити мирним переговорам з Росією та Україною.

Узгодити текст підсумкового комюніке складно: США наполягають на жорсткіших формулюваннях щодо Китаю та проти окремої заяви щодо "тіньового флоту" Росії.

Коментуючи цю інформацію Рубіо заявив, що Вашингтон не підписуватиме нічого, що може завадити посадити Росію та Україну за стіл переговорів.