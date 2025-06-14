Такое заявление в субботу, 14 июня, сделал президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Сейме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Смотрите также ЕС готовит 18-й пакет санкций против России: в МИД Литвы рассказали, что в него войдет

Что сказал Науседа о конфликте на Ближнем Востоке

"Зная, что вся российская военная машина, смертоносная машина, построена на нефтедолларах, ты переживаешь из-за каждого доллара, на который растет цена на нефть. К сожалению, это выгодно России", – подчеркнул литовский президент.

По его словам, цены на нефть растут, поскольку Израиль и Иран обмениваются ударами. Международное сообщество обеспокоено угрозой полномасштабной войны. По его мнению, конфликт может охватить больше регионов.

Проблема также заключается в том, что этот конфликт, который мы сейчас переживаем на Ближнем Востоке, нравится нам это или нет, хотя бы несколько затмевает войну в Украине,

– заявил он.

Гитанас Науседа добавил, что Литва, конечно, выступает за деэскалацию конфликта. Он считает, что ожидать, на таком фоне это произойдет только по настоянию международного сообщества, было бы "наивно". Несмотря на это, все равно нужно к этому стремиться.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Вашингтон передал часть средств противодействия БпЛА, которые должны были защищать воздушное пространство Украины, на Ближний Восток, где "надо защищать американских граждан".