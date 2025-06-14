Таку заяву у суботу, 14 червня, зробив президент Литви Гітанас Науседа під час виступу в Сеймі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що сказав Науседа про конфлікт на Близькому Сході

"Знаючи, що вся російська військова машина, смертоносна машина, побудована на нафтодоларах, ти переживаєш через кожен долар, на який зростає ціна на нафту. На жаль, це вигідно Росії", – наголосив литовський президент.

За його словами, ціни на нафту зростають, оскільки Ізраїль та Іран обмінюються ударами. Міжнародна спільнота стурбована загрозою повномасштабної війни. На його думку, конфлікт може охопити більше регіонів.

Проблема також полягає в тому, що цей конфлікт, який ми зараз переживаємо на Близькому Сході, подобається нам це чи ні, хоча б дещо затьмарює війну в Україні,

– заявив він.

Гітанас Науседа додав, що Литва, звичайно, виступає за деескалацію конфлікту. Він вважає, що очікувати, на такому тлі це відбудеться лише за наполяганням міжнародної спільноти, було б "наївно". Попри це, все одно потрібно до цього прагнути.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що Вашингтон передав частину засобів протидії БпЛА, які мали захищати повітряний простір України, на Близький Схід, де "треба захищати американських громадян".