Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль опроверг заявление о снятии ограничений для Украины на дальнобойные удары по России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеканал N-tv.

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Снятие ограничений на дальнобойные удары по России

В понедельник, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна, Франция, Великобритания и США не имеют никаких ограничений по дальнобойности оружия, которое эти страны поставляют в Украину.

В ответ на это пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что решение о дальнобойности ударов "достаточно опасное" и потенциально противоречит "нашим стремлением к политическому урегулированию".

Отметим, что издание WDR пишет, что глава МИД Германии Иоганн Вадефул отверг критику России после заявления о снятии ограничений на дальнобойные удары. Он заявил, что снятие с Украины ограничений на дальнобойность ударов является закономерным ответом на усиление воздушного террора Россией.

В то же время вице-канцлер Германии опроверг заявление о снятии ограничений на дальнобойные удары по России.

Так, Ларс Клингбайль заявил, что его страна не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по России, опровергнув слова главы правительства Фридриха Мерца.

Что касается дальности (ударов – 24 Канал), я хотел бы сказать, что нет никакого нового соглашения, которое бы выходило за пределы того, что сделало предыдущее правительство,

– указал Клингбайль.

В СМИ предполагают, что Мерц не согласовывал свое предыдущее заявление с вице-канцлером.

К слову, действующий глава правительства представляет консервативную партию ХДС, тем временем Клингбайль принадлежит к социалистам. Из этой же партии был предыдущий канцлер Олаф Шольц, который выступал против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.