В частности, в понедельник, 31 марта, приспешник Путина Дмитрий Песков заявил, что компании США заинтересованы в сотрудничестве с Россией в этом направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Вступление в НАТО никогда не обсуждалось с Украиной, – Трамп об условиях соглашения по полезным ископаемым

Россия экономическими стимулами требует от США уступок от США

Песков назвал проекты с США по редкоземам "первым шагом к улучшению двусторонних отношений". Однако пока это все пустые разговоры, ведь США и Россия еще не подписывали никаких документов по этому поводу.

Но, как уверяют россияне, разговоры о сотрудничестве продолжаются. Так, в российском фонде прямых инвестиций утверждают, что официальные лица России и США якобы начали обсуждение совместных проектов по ископаемым.

Также там говорят, что американо-российское экономическое сотрудничество должно быть в центре внимания, если Штаты хотят закончить войну в Украине. При этом добавляют, что оно возможно только после завершения мирных переговоров.

Кремль пытается подорвать цели администрации Трампа по связи американо-украинских экономических интересов через соглашение по полезным ископаемым, представляя Россию как торговца редкоземельными товарами, который превосходит Украину,

– пишет ISW.

В то же время там отмечают, что экономическое сотрудничество, к которому так стремится Россия с США, не сдержит ее от возможного повторного вторжения в Украину в будущем. А также это может ускорить восстановление российской армии.

К слову, Россия еще как минимум с 2005 года сотрудничает с Китаем в добыче российских редкоземель. Также она участвует в проектах по разведке месторождений в странах Африки.

"Россия использует экономические стимулы, не связанные с войной в Украине, чтобы требовать от США уступок... Они приведут к потере влияния, который является решающим для заявленной цели президента США Дональда Трампа по достижению прочного и взаимовыгодного мира в Украине", – заключает ISW.