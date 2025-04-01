Зокрема, у понеділок, 31 березня, посіпака Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що компанії США зацікавлені у співпраці з Росією у цьому напрямку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Росія економічними стимулами вимагає від США поступок

Пєсков назвав проєкти зі США щодо рідкоземів "першим кроком до покращення двосторонніх відносин". Однак наразі це усе пусті розмови, адже США та Росія ще не підписували жодних документів щодо цього.

Але, як запевняють росіяни, розмови про співпрацю тривають. Так, у російському фонді прямих інвестицій стверджують, що офіційні особи Росії та США нібито почали обговорення спільних проєктів щодо копалин.

Також там кажуть, що американсько-російська економічна співпраця повинна бути в центрі уваги, якщо Штати хочуть закінчити війну в Україні. При цьому додають, що вона можлива лише після завершення мирних переговорів.

Кремль намагається підірвати цілі адміністрації Трампа щодо зв'язку американсько-українських економічних інтересів через угоду щодо корисних копалин, представляючи Росію як торговця рідкісноземельними товарами, який перевершує Україну,

– пише ISW.

Водночас там зауважують, що економічне співробітництво, якого так прагне Росія зі США, не стримає її від можливого повторного вторгнення в Україну в майбутньому. А також це може пришвидшити відновлення російської армії.

До слова, Росія ще щонайменше із 2005 року співпрацює із Китаєм у видобутку російських рідкоземів. Також вона бере участь у проєктах з розвідки родовищ у країнах Африки.

"Росія використовує економічні стимули, не пов'язані з війною в Україні, щоб вимагати від США поступок… Вони призведуть до втрати впливу, який є вирішальним для заявленої мети президента США Дональда Трампа щодо досягнення міцного та взаємовигідного миру в Україні", – підсумовує ISW.