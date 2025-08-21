Военные руководители Соединенных Штатов и ряда европейских стран завершили обсуждение вариантов гарантий безопасности для Украины. Теперь их должны представить советникам по национальной безопасности государств-гарантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Известно ли, что именно из гарантий безопасности могут предоставить партнеры?

Журналисты сообщили, что военные из США и Европы начали изучать, какие гарантии безопасности смогут предоставить для Украины, после обещания президента Дональда Трампа помочь защитить страну по любому соглашению, которое прекратит войну России против Украины.

Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий,

– говорится в заявлении американских военных.

Встречи между начальниками штабов обороны США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины состоялись в Вашингтоне, округ Колумбия, со вторника по четверг.

Как пишет Reuters, одним из вариантов гарантий безопасности может быть отправка европейских войск в Украину под американским командованием. В то же время Министерство иностранных дел России исключило возможность размещения войск стран НАТО в Украине.