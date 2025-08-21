США и Европа подготовили варианты гарантий безопасности для Украины: Reuters узнало подробности
- США и европейские военные обсудили варианты гарантий безопасности для Украины, которые будут представлены советникам по национальной безопасности.
- Один из вариантов включает возможность отправки европейских войск в Украину под американским командованием, но Россия против размещения войск НАТО в Украине.
Военные руководители Соединенных Штатов и ряда европейских стран завершили обсуждение вариантов гарантий безопасности для Украины. Теперь их должны представить советникам по национальной безопасности государств-гарантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
К теме Гарантии безопасности для Украины – реальный план или пустые обещания: интервью с Шеренговским
Известно ли, что именно из гарантий безопасности могут предоставить партнеры?
Журналисты сообщили, что военные из США и Европы начали изучать, какие гарантии безопасности смогут предоставить для Украины, после обещания президента Дональда Трампа помочь защитить страну по любому соглашению, которое прекратит войну России против Украины.
Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий,
– говорится в заявлении американских военных.
Встречи между начальниками штабов обороны США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины состоялись в Вашингтоне, округ Колумбия, со вторника по четверг.
Как пишет Reuters, одним из вариантов гарантий безопасности может быть отправка европейских войск в Украину под американским командованием. В то же время Министерство иностранных дел России исключило возможность размещения войск стран НАТО в Украине.
Дональд Трамп, в свою очередь, публично заявил, что не планирует отправлять американских военных в Украину. Однако американский лидер оставил открытой возможность участия США в виде поставки дополнительных систем ПВО и введения бесполетной зоны с помощью американских истребителей над территорией Украины.
Что известно о гарантиях безопасности Украине от партнеров?
Дональд Трамп 15 августа заявил, что НАТО не будет частью гарантий безопасности для Украины. В то же время республиканец отметил, что США и союзники будут играть определенную роль в этом процессе.
Владимир Зеленский отметил, что работа над наполнением гарантий безопасности уже начата. Украина работает над этим вместе с европейскими партнерами и американскими партнерами.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что без Москвы "гарантии безопасности для Украины невозможны". В Кремле также заявили о "готовности" участие в "обеспечении защиты" нашему государству, а также то, что "Россия и Китай должны быть ключевыми гарантами" рядом с США, Великобританией и Францией.
Позже Лавров заявил, что Россия поддерживает принципы гарантий безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022 году. Это соглашение, по сути, является капитуляцией для нашего государства, ведь требует сокращения армии, территориальных уступок и ряд ограничений для Украины.
В то же время среди союзников звучало предложение обеспечить Украину гарантиями, вроде 5 статьи НАТО, но без фактического членства в Альянсе. Этот план обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро согласовать ответ в случае нападения врага на наше государство.