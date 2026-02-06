Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Иран из-за угрозы безопасности
- США призывают американцев уехать из Ирана.
- Есть информация о возможных угрозах и рисках в стране.
Американская дипломатическая миссия в Тегеране обратилась к гражданам США, находящимся в Иране, с настоятельным призывом как можно скорее покинуть страну. Происходит это из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью и масштабных ограничений на передвижение и связь.
Об этом говорится в официальном сообщении посольства США в Тегеране.
Почему Штаты призывают американцев выезжать из Ирана?
Отмечается, что в стране фиксируются серьезные перебои в работе транспорта: дороги перекрываются, общественный транспорт частично или полностью остановлен, а доступ к интернету и мобильной связи существенно ограничен.
Гражданам США рекомендуют самостоятельно организовывать выезд, не рассчитывая на помощь американских властей, поскольку значительная часть авиарейсов отменена или работает с перебоями, а обстановка может измениться внезапно и без предупреждений.
В предостережении также отмечается повышенные риски для американцев, в частности возможности задержаний или допросов со стороны иранских силовых структур. Отдельно подчеркивается, что Иран не признает двойного гражданства, поэтому лица с ирано-американскими паспортами могут считаться исключительно гражданами Ирана, что существенно усложняет консульскую защиту со стороны США.
Дипломаты советуют по возможности рассматривать варианты выезда по суше через соседние государства, в частности Армению или Турцию, при условии безопасности маршрута, и воздерживаться от поездок в направлении Ирака, Афганистана или Пакистана, где ситуация остается нестабильной.
В заявлении отдельно указано, что правительство США не может гарантировать безопасность граждан во время эвакуации, а решение о выезде каждый должен принимать самостоятельно, учитывая имеющиеся риски.
Заметим! Такое предупреждение прозвучало на фоне затяжных протестов и роста напряженности в Иране.
Последние новости о конфликте США и Ирана
Стоит отметить, что еще совсем недавно Axios писало о готовности администрации Дональда Трампа сесть за стол переговоров с Ираном ради достижения мирной договоренности. Глава иранского МИД допускал возможность диалога при условии, что Вашингтон будет придерживаться публичных заявлений Трампа, однако верховный лидер Ирана Али Хаменеи занял значительно более жесткую позицию, обвинив США во враждебных действиях.
Параллельно с этим появлялась информация об усилении американского военного присутствия на Ближнем Востоке. США наращивают систему противовоздушной обороны, разворачивая комплексы THAAD и Patriot, готовясь к возможному обострению с Ираном. В регионе уже находится авианосец USS Abraham Lincoln, хотя в Вашингтоне отмечают, что нанесение ударов по Ирану пока не является неизбежным.
Со своей стороны верховный руководитель Ирана Ятола Али Хаменеи пригрозил масштабной региональной войной в случае американской атаки.