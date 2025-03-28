Ранее организация пострадала от решения США в 2019 году заблокировать назначение новых судей в свой высший апелляционный суд. Администрация Трампа обвинила апелляционный орган Всемирной торговой организации в злоупотреблении своим участием в торговых спорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему США приостановили выплаты во Всемирную торговую организацию

По мнению администрации Трампа, такие глобальные организации как ВТО противоречат его экономической политике "Америка превыше всего". Президент США также планирует выйти из Всемирной организации здоровья.

Делегат США на бюджетном заседании ВТО 4 марта заявил, что их взносы в бюджеты на 2025 год приостановлены. Их не вносили и в течение 2024 года. По словам Вашингтона, они ожидают пересмотр взносов в международные организации и сообщат ВТО о результатах в неопределенную дату.

Представитель государственного департамента отметил, что в прошлом месяце Трамп приказал госсекретарю Марко Рубио исследовать все международные организации, членом которых является США, в течение 180 дней. Это нужно для того, "чтобы определить, не противоречат ли они интересам США".

Задолженность США

В Reuters сообщают, что в 2024 году США должны были внести около 11% от годового бюджета торгово-наблюдательного органа в Женеве. Эта сумма составляет 205 миллионов швейцарских франков (232,06 миллиона долларов).

По состоянию на конец декабря США имели задолженность в размер 22,7 миллиона швейцарских франков (25,70 миллиона долларов). По правилам ВТО, к любому члену организации, который более года не платит свои взносы, применяется ряд мер наказания, которые становятся более строгими со временем. Представители США больше не могут возглавлять органы ВТО и получать официальную документацию из-за задолженности.

Члены ВТО остаются ответственными за последствия своей задолженности,

– заявила представительница ВТО Исмаила Диенг.

Бывший представитель Министерства торговли США Уильям Райнш считает, что США в конце концов оплатят счета ВТО. Администрация Трампа назначила посла в эту организацию и, по мнению Райнша, это свидетельствует о желании работать.

Ранее президент США подписывал указ о прекращении финансовой помощи другим странам. Дональд Трамп заявил, что "ни одна будущая помощь США не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован с внешней политикой президента Соединенных Штатов".