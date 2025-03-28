Раніше організація постраждала від рішення США у 2019 році заблокувати призначення нових суддів у свій вищий апеляційний суд. Адміністрація Трампа звинуватила апеляційний орган Світової організації торгівлі у зловживанні своєю участю у торгових спорах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Чому США призупинили виплати до Світової організації торгівлі

На думку адміністрації Трампа, такі глобальні інституції як СОТ суперечать його економічній політиці "Америка понад усе". Президент США також планує вийти з Всесвітньої організації здоров'я.

Делегат США на бюджетному засіданні СОТ 4 березня заявив, що їхні внески до бюджетів на 2025 рік призупинено. Їх не вносили і протягом 2024 року. За словами Вашингтона, вони очікують перегляд внесків до міжнародних організацій і повідомлять СОТ про результати у невизначену дату.

Представник державного департаменту зазначив, що минулого місяця Трамп наказав держсекретарю Марко Рубіо дослідити усі міжнародні організації, членом яких є США, протягом 180 днів. Це потрібно для того, "щоб визначити, чи не суперечать вони інтересам США".

Заборгованість США

У Reuters повідомляють, що у 2024 році США мали внести близько 11% від річного бюджету торгово-наглядового органу в Женеві. Ця сума становить 205 мільйонів швейцарських франків (232,06 мільйона доларів).

Станом на кінець грудня США мали заборгованість у розмір 22,7 мільйона швейцарських франків (25,70 мільйона доларів). За правилами СОТ, до будь-якого члена організації, який більше року не сплачує свої внески, застосовується низка заходів покарання, які стають суворішими з часом. Представники США більше не можуть очолювати органи СОТ та отримувати офіційну документацію через заборгованість.

Члени СОТ залишаються відповідальними за наслідки своєї заборгованості,

– заявила речниця СОТ Ісмаїла Дієнг.

Колишній представник Міністерства торгівлі США Вільям Райнш вважає, що США зрештою сплатять рахунки СОТ. Адміністрація Трампа призначила посла до цієї організації та, на думку Райнша, це свідчить про бажання працювати.

Раніше президент США підписував указ про припинення фінансової допомоги іншим країнам. Дональд Трамп заявив, що "жодна майбутня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів".