В Белом доме также раскритиковали инициативы на тему расизма, которые считают несовместимыми с американскими интересами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Почему США выходит из ЮНЕСКО?

Как пишет издание, в феврале 2025 года администрация Трампа инициировала 90-дневный пересмотр участия США в ЮНЕСКО. Основное внимание уделялось изучению потенциальных проявлений антисемитизма и предвзятого отношения к Израилю в работе организации. По результатам проверки было принято решение о выходе.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что ЮНЕСКО якобы продвигает идеи, противоречащие политике Трампа.

Организации, которая поддерживает woke и разъединительные культурные и социальные инициативы, совершенно не соответствующие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре,

– сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В частности, по данным СМИ, речь идет об инициативах вроде "антирасистского инструментария" и программе Transforming MEN'talities. Они, мол, навязывают политику идеологического равенства, далекую от реальных интересов Соединенных Штатов.

Также Белый дом раскритиковал действия организации по признанию еврейских святынь "палестинским наследием" и однобокое осуждение Израиля на фоне войны с ХАМАС.

К слову, это не первый выход США из ЮНЕСКО. В 1983 году это сделал президент Рейган, а в 2017 уже сам Трамп, снова обвинив организацию в антиизраильской риторике.