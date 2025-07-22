У Білому домі також розкритикували ініціативи на тему расизму, які вважають несумісними з американськими інтересами. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Чому США виходить з ЮНЕСКО?

Як пише видання, у лютому 2025 року адміністрація Трампа ініціювала 90-денний перегляд участі США в ЮНЕСКО. Основна увага приділялася вивченню потенційних проявів антисемітизму й упередженого ставлення до Ізраїлю в роботі організації. За результатами перевірки було ухвалено рішення про вихід.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що ЮНЕСКО нібито просуває ідеї, які суперечать політиці Трампа.

Організації, яка підтримує woke та роз'єднувальні культурні й соціальні ініціативи, що абсолютно не відповідають здоровому глузду й політиці, за яку американці проголосували в листопаді,

– сказала заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Зокрема, за даними ЗМІ, йдеться про ініціативи на кшталт "антирасистського інструментарію" та програму Transforming MEN'talities. Вони, мовляв, нав'язують політику ідеологічної рівності, далеку від реальних інтересів Сполучених Штатів.

Також Білий дім розкритикував дії організації щодо визнання єврейських святинь "палестинською спадщиною" та однобоке засудження Ізраїлю на тлі війни з ХАМАС.

До слова, це не перший вихід США з ЮНЕСКО. У 1983 році це зробив президент Рейган, а у 2017 вже сам Трамп, знову звинувативши організацію в антиізраїльській риториці.