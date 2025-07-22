Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Утім, на відміну від Афганістану, в Україну США не направляли свої війська, Вашингтон лише надає допомогу Києву.

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Що Україна означає для Трампа?

Bloomberg пише, що для Трампа схожість полягає у тому, що врегулювання конфлікту є важким завданням, і чим довше він триває, тим більше президент "ризикує опинитися в лещатах відповідальності, і можливо, провини".

Водночас більше залучення у конфлікт може спричинити гнів прихильників руху "Зробимо Америку знову великою". Утім, у разі лояльності до Росії, трамп може виглядати слабким і зазнати звинувачень.

Попри це, Дональд Трамп хоче дистанціюватися від конфлікту, неодноразово заявляючи, що за його правління війна ніколи б не почалася, і даючи зрозуміти, що він не несе відповідальності за її результат.

Раніше оглядач Washington Post Марк Тіссен попереджав республіканців про небезпеку блокування додаткової допомоги Україні, аби їх не звинувачували так само, як Джо Байдена "звинувачують у падінні Кабула".

Своєю чергою, президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман теж різко заявляв, що поспішна мирна угода стане "серйозною помилкою", яка також підірве прагнення Трампа виглядати миротворцем.

Якщо ви думали, що таліби, які прямують на американських "Хаммерах" по Кабулу, виглядають не дуже, уявіть собі росіян, які їдуть колоною танків "Абрамс" по Харкову, – заявляв він.

Утім, на думку прихильників Дональда Трампа, можливе втручання Сполучених Штатів у конфлікт може обернутися для нього крахом. Зокрема, такої позиції дотримується соратник президента США Стів Бенон.

Водночас Путін не переймається через нещодавній 50-денний ультиматум американського президента Дональда Трампа, оскільки російський диктатор ще раніше передбачав погіршення відносин зі США.