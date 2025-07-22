Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Впрочем, в отличие от Афганистана, в Украину США не направляли свои войска, Вашингтон лишь оказывает помощь Киеву.

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Что Украина означает для Трампа?

Bloomberg пишет, что для Трампа сходство заключается в том, что урегулирование конфликта является трудной задачей, и чем дольше он длится, тем больше президент "рискует оказаться в тисках ответственности, и возможно, вины".

В то же время большее вовлечение в конфликт может вызвать гнев сторонников движения "Сделаем Америку снова великой". Впрочем, в случае лояльности к России, трамп может выглядеть слабым и подвергнуться обвинениям.

Несмотря на это, Дональд Трамп хочет дистанцироваться от конфликта, неоднократно заявляя, что при его правлении война никогда бы не началась, и давая понять, что он не несет ответственности за ее исход.

Ранее обозреватель Washington Post Марк Тиссен предупреждал республиканцев об опасности блокирования дополнительной помощи Украине, чтобы их не обвиняли так же, как Джо Байдена "обвиняют в падении Кабула".

В свою очередь, президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман тоже резко заявлял, что поспешное мирное соглашение станет "серьезной ошибкой", которая также подорвет стремление Трампа выглядеть миротворцем.

Если вы думали, что талибы, которые направляются на американских "Хаммерах" по Кабулу, выглядят не очень, представьте себе россиян, которые едут колонной танков "Абрамс" по Харькову, – заявлял он.

Впрочем, по мнению сторонников Дональда Трампа, возможное вмешательство Соединенных Штатов в конфликт может обернуться для него крахом. В частности, такой позиции придерживается соратник президента США Стив Бенон.

В то же время Путин не переживает из-за недавнего 50-дневного ультиматума американского президента Дональда Трампа, поскольку российский диктатор еще раньше предвидел ухудшение отношений с США.