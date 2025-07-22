Такое мнение 24 Каналу выразил политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что заметно изменение риторики в Белом доме, в частности желание ослабить Путина и военно усилить Украину. Это показывает реальное разочарование Трампа в политике кремлевского диктатора.

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Готов ли Трамп отказаться от России?

Александра Филиппенко отметила, что в последнее время Трамп много говорил о том, что очень разочарован общением с Путиным, также остро высказывался о его окружении, однако конкретных действий в отношении Кремля пока не было.

Хотя лидер США обещает ввести санкции, если Путин не пойдет на соглашение о завершении войны в течение 50 дней.

Но это не поворот к Украине, а разворот от Владимира Путина и даже не от России. Желание (у Трампа – 24 Канал) заключать соглашения с этой страной большое. Это разворот, чтобы еще раз показать Путину: "Я не доволен, надо договариваться",

– предположила политолог-американист.

Она считает, что усиление давления на Кремль, которое все замечают в последнее время, является попыткой Трампа "стряхнуть" Путина, чтобы тот пришел в себя и пересмотрел свою позицию по войне.

Как только так произойдет и кремлевский диктатор согласится на мир, то Соединенные Штаты Америки, вероятно, будут готовы сразу заключать соглашения с Россией. Это можно объяснить тем, что для Трампа бизнес всегда был на первом месте.

Добавим, Дональд Трамп объявил России 50-дневный ультиматум по достижению мира в Украине, однако Кремль на него не отреагировал. В Москве это заявление восприняли спокойно. По мнению The Telegraph, США стоит действовать жестче – усилить санкции против энергетического сектора России и увеличить военную помощь Украине.