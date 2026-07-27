Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в эфире 24 Канала пояснил, что за этим заявлением могли стоять не только стремления к миру. По его мнению, Токаев защищает экономические интересы Казахстана, однако часть его слов могла быть выгодна и Кремлю.

Война бьет по интересам Казахстана

Заявление Токаева последовало после того, как украинские дальнобойные удары начали затрагивать энергетическую логистику в Каспийском регионе. Россия использует эту акваторию для экспорта энергоресурсов, однако с ней связаны и экономические интересы Казахстана и крупных западных компаний.

По словам Буряченко, из Соединенных Штатов уже звучали сигналы не атаковать не принадлежащие России судна. Американский бизнес вложил миллиарды долларов в добычу, геологическую разведку и перевозку казахстанской нефти и газа. Одно из пораженных судов российского теневого флота, по имеющейся информации, было зафрахтовано американской компанией и могло перевозить или готовиться перевозить казахстанские энергоресурсы.

Если судно находится в санкционных списках и фактически является частью российского теневого флота, для нас это законная цель. Если оно продолжает перевозить российские энергоресурсы, мы будем реализовывать свои дальнобойные санкции гораздо быстрее, чем западные страны принимают экономические пакеты.

– подчеркнул Буряченко.

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Война также нарушила маршруты, по которым энергоресурсы и товары должны были идти из Китая через Казахстан и Россию в Европу. Теперь логистику постепенно переориентируют через Каспий, Азербайджан, Грузию, Армению и Турцию, тогда как западные инвесторы, вкладывавшиеся в старые маршруты и трубопроводы через Россию, теряют деньги.

Токаев здесь не столько выступает миротворцем, сколько пытается защитить национальные интересы Казахстана и иностранных инвесторов, вложивших деньги в природные ресурсы страны.

– объяснил эксперт.

У Казахстана нет достаточного влияния, чтобы самостоятельно остановить войну, поэтому Токаев обращается непосредственно к Путину, от действий которого зависит дальнейшая стабильность региональной торговли и энергетической логистики.

Токаев мог озвучить выгодный Кремлю сценарий

По словам президента Казахстана, был еще один важный сигнал. Он не только призвал остановить боевые действия, но и предложил вернуться к стамбульским договоренностям 2022 года, от которых раньше отказалась Украина.

Это уже похоже на то, что Токаева в Москве попросили озвучить кремлевские нарративы.

– отметил Буряченко.

Ранее Россия убеждала Соединенные Штаты, что отдельное прекращение огня не нужно, а стороны должны сразу заключить окончательное мирное соглашение. Кремль пытался продвигать этот подход через так называемый "дух Анкориджа", однако реализовать его не удалось.

По оценке эксперта, предложенный Москвой договор предусматривал условия, фактически капитуляционные для Украины. Теперь россияне могут возвращаться к предыдущему плану, который начинается с прекращения огня и последующих переговоров по стамбульскому сценарию.

Токаев мог стать своеобразным пробным шаром, который должен вернуть стамбульские договоренности к международной повестке дня переговоров России,

– объяснил он.

После этого Кремль сможет ссылаться не только на собственные требования, но и слова президента Казахстана. Москва может подавать возвращение к предложениям 2022 года как необходимый шаг ради региональной и энергетической стабильности, поэтому такое заявление Токаева сейчас особенно выгодно России.

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