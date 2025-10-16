Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава ОП Андрей Ермак в США встретились с представителями крупных компаний оборонной промышленности США, занимающихся производством ракет "Томагавк". Некоторые аналитики считают, что это вооружение вряд ли изменит ход войны, если Штаты все же осмелятся их передать Украине.

Также они отмечают, что "Томагавки" могут быть уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Какие главные препятствия для передачи Tomahawk Украине?

Одно из препятствий, по мнению аналитиков, это то, что Пентагону придется поставлять Украине еще и наземные пусковые установки, которые смогут запускать "Томагавки".

Обычно это делается с военных кораблей и подводных лодок в море. Сейчас Штаты разрабатывают наземные установки для этого, но их пока не хватает.

Белый дом также переживает, как Россия отреагирует на поставки "Томагавков" Украине. Штаты боятся эскалации, в том числе и из-за того, что Кремль уже угрожал ответом.

"Но зависимость Украины от США по обучению работе с этой системой и разведке относительно целей гарантировала бы, что Вашингтон будет иметь контроль над тем, как ракеты могут быть использованы, что может уменьшить риск того, что Киев использует их против чувствительных российских целей, которые могут побудить Москву к эскалации своих атак в Украине или за ее пределами", – добавляют в издании.

По словам официальных лиц США, доставка ракет и учения могут длиться несколько месяцев, если Трамп таки даст разрешение.

Аналитики также отмечают, что ход войны можно будет изменить только в том случае, если Штаты передадут эти ракеты в больших количествах и позволят Украине атаковать вглубь территории России. Речь идет о расстоянии 1600 – 2500 километров.

Поэтому, пока одни аналитики не верят в это и отмечают, что "Томагавки" никаких кардинальных изменений в ситуации не сделают, другие видят позитив в том, что это расширит возможности Украины поражать важные российские цели далеко за линией фронта, в частности топливные склады, авиабазы, заводы и т.д.

"Томагавки" для Украины: последние новости