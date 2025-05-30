Такое решение американского лидера может стать временным облегчением для европейских союзников по НАТО на фоне обеспокоенности относительно быстрого ухода США от этих вопросов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Что известно о решении Трампа

По данным агентства, Трамп лично сообщил о решении назначить командующего силами НАТО в Европе генеральному секретарю Альянса Марку Рютте. Однако официальное объявление ожидают в ближайшие дни.

Источники Reuters говорят, что следующим кандидатом от США на должности Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (SACEUR) и Командования Вооруженных сил США в Европе (EUCOM) является генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич.

Стоит заметить, что должность SACEUR, который контролирует все операции НАТО в Европе, с момента ее создания после Второй мировой войны занимал американский генерал. Сейчас это генерал Кристофер Каволи, которого назначили в июле 2022 года.

Отметим, что еще до победы на выборах президента США Дональд Трамп обещал вывести страну из НАТО. Риск того, что американский лидер выполнит свою угрозу, остается достаточно большим.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сегодня гарантии безопасности от США уже нельзя воспринимать как нечто должное. Он также призвал европейцев готовиться к новой эре.