Таке рішення американського лідера може стати тимчасовим полегшенням для європейських союзників по НАТО на тлі стурбованості щодо швидкого відходу США від цих питань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Що відомо про рішення Трампа

За даними агентства, Трамп особисто повідомив про рішення призначити командувача силами НАТО в Європі генеральному секретарю Альянсу Марку Рютте. Проте офіційне оголошення очікують найближчими днями.

Джерела Reuters кажуть, що наступним кандидатом від США на посади Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) та Командування Збройних сил США в Європі (EUCOM) є генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США Алексус Гринкевич.

Варто зауважити, що посаду SACEUR, який контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал. Наразі це генерал Крістофер Каволі, якого призначили у липні 2022 року.

Зазначимо, що ще до перемоги на виборах президента США Дональд Трамп обіцяв вивести країну з НАТО. Ризик того, що американський лідер виконає свою погрозу, залишається досить великим.

Раніше колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що сьогодні гарантії безпеки від США вже не можна сприймати як щось належне. Він також закликав європейців готуватися до нової ери.