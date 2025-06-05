В заявлении обвинили помощников Байдена в том, что они таким образом хотели "скрыть когнитивный упадок Байдена и осуществлять полномочия, предусмотренные статьей II Конституции". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

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Трамп отметил, что подпись президента является не только формальностью, но и "огромной властью и ответственностью".

Отмечается, что в течение последних месяцев "стало все очевиднее", что помощники Байдена "злоупотребляли властью, используя автоматическую подпись (autopen)".

Таким образом якобы хотели "скрыть когнитивный упадок Байдена и осуществлять полномочия, предусмотренные статьей II Конституции".

Этот заговор является одним из самых опасных и тревожных в истории США. Американское общество намеренно вводили в заблуждение относительно того, кто на самом деле осуществляет исполнительную власть, в то время как подпись Байдена ставилась на тысячах документов для внедрения радикальных изменений политики,

– говорится в заявлении.

Трамп выразил сомнения относительно "процесса принятия решений и даже степени осведомленности Байдена о (...) действиях, совершавшихся от его имени".

Трамп поручил своему советнику в сотрудничестве с Генеральным прокурором:

выяснить, сознательно ли кто-то скрывал от общественности состояние здоровья Байдена;

проверить, кто руководил использованием механической ручки для подписи ключевых документов – таких как приказы, помилования, меморандумы;

исследовать возможный сговор по фальсификации публичных выступлений и повышению авторитета Байдена через ложные заявления;

выяснить, кто на самом деле принимал решения.

Бывший президент США Джо Байден отверг обвинения Трампа.

Я принимал решения относительно помилований, указов, законов и прокламаций. Любые предположения, что это не так – абсурд и неправда,

– подчеркнул Байден.

Команда Байдена отметила, что использование автоподписи – это давно признанная законная практика после того, как президент принимает соответствующее решение.