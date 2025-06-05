У заяві звинуватили помічників Байдена у тому, що вони таким чином хотіли "приховати когнітивний занепад Байдена і здійснювати повноваження, передбачені статтею II Конституції". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

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Трамп оголосив розслідування проти Байдена

Трамп наголосив, що підпис президента є не лише формальністю, а й "величезною владою та відповідальністю".

Зазначається, що впродовж останніх місяців "стало дедалі очевидніше", що помічники Байдена "зловживали владою, використовуючи автоматичний підпис (autopen)".

Таким чином нібито хотіли "приховати когнітивний занепад Байдена і здійснювати повноваження, передбачені статтею II Конституції".

Ця змова є однією з найнебезпечніших і найтривожніших в історії США. Американське суспільство навмисно вводили в оману щодо того, хто насправді здійснює виконавчу владу, в той час як підпис Байдена ставився на тисячах документів для впровадження радикальних змін політики,

– йдеться у заяві.

Трамп висловив сумніви щодо "процесу прийняття рішень і навіть ступеня обізнаності Байдена про (...) дії, що вчинялися від його імені".

Трамп доручив своєму раднику у співпраці з Генеральним прокурором:

з’ясувати, чи хтось свідомо приховував від громадськості стан здоров’я Байдена;

перевірити, хто керував використанням механічної ручки для підпису ключових документів – таких як накази, помилування, меморандуми;

дослідити можливу змову щодо фальсифікації публічних виступів і підвищення авторитету Байдена через неправдиві заяви;

з’ясувати, хто насправді ухвалював рішення.

Колишній президент США Джо Байден відкинув звинувачення Трампа.

Я ухвалював рішення щодо помилувань, указів, законів і прокламацій. Будь-які припущення, що це не так – абсурд і неправда,

– наголосив Байден.

Команда Байдена зазначила, що використання автопідпису – це давно визнана законна практика після того, як президент ухвалює відповідне рішення.