Американский глава поблагодарил своих военных за мастерство. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает 24 Канал.

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"Сделаем Иран снова великим"

Трамп, фактически, призвал свергнуть правительство Ирана.

Неполиткорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен СДЕЛАТЬ ИРАН ВЕЛИКИМ ВНОВЬ, почему бы не сменить режим??? MIGA!!!

– написал он.

Интересно, что свое сообщение Трамп закончил призывом "MIGA", что расшифровывается как "Сделаем Иран снова великим". Так президент США ссылается на свой слоган "Сделаем Америку снова великой" (MAGA).

Чуть позже он прокомментировал удары США по ядерным объектам Ирана.

"Говорят, что повреждения ядерных объектов в Иране являются "монументальными". Удары были сильными и точными. Наши военные продемонстрировали превосходное мастерство. Спасибо!" – написал Трамп.

К слову, за несколько часов до заявлений Трампа, министр обороны США Пит Хэгсет утверждал, что американские удары по ядерным объектам Ирана не были началом плана смены режима.

"Эта миссия не была и не является направленной на смену режима... Президент санкционировал точную операцию по нейтрализации угроз нашим национальным интересам, которые создает иранская ядерная программа", – говорил он журналистам в Пентагоне.