Американський глава подякував своїм військовим за майстерність. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє 24 Канал.

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"Зробимо Іран знову великим"

Трамп, фактично, закликав повалити уряд Ірану.

Неполіткоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не здатний ЗРОБИТИ ІРАН ​​ВЕЛИКИМ ЗНОВУ, чому б не змінити режим??? MIGA!!!

– написав він.

Цікаво, що свій допис Трамп закінчив закликом "MIGA", що розшифровується як "Зробимо Іран знову великим". Так президент США посилається на свій слоган "Зробимо Америку знову великою" (MAGA).

Трохи пізніше він прокоментував удари США по ядерних об'єктах Ірану.

"Кажуть, що пошкодження ядерних об'єктів в Ірані є "монументальними". Удари були сильними та точними. Наші військові продемонстрували чудову майстерність. Дякуємо!" – написав Трамп.

До слова, за декілька годин до заяв Трампа, міністр оборони США Піт Гегсет стверджував, що американські удари по ядерних об'єктах Ірану не були початком плану зміни режиму.

"Ця місія не була і не є спрямованою на зміну режиму… Президент санкціонував точну операцію з нейтралізації загроз нашим національним інтересам, які створює іранська ядерна програма", – казав він журналістам у Пентагоні.