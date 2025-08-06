Неизвестно, о чем будет говорить Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расписание Дональда Трампа.

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Что известно о запланированном выступлении Трампа?

Вечером 6 августа президент США Дональд Трамп планирует выступить с заявлением в Овальном кабинете. Об этом стало известно из расписания президента США, который распространил Белый дом.

По киевскому времени это должно произойти в 23:30. Тема его речи не указана.

Напомним, сегодня, 6 августа, в Москву прибыл спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Его бизнес-джет с регистрационным номером N102WG вылетел из Флориды накануне вечером.

Источник сообщил агентству Reuters, что Стив Уиткофф встретится с российским руководством в среду, 6 августа. Сегодня должны состояться переговоры спецпосланника Трампа с российскими официальными лицами. В Кремле ранее не исключали встречи Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.