Невідомо, про що говоритиме Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розклад Дональда Трампа.

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Що відомо про запланований виступ Трампа?

Ввечері 6 серпня президент США Дональд Трамп планує виступити із заявою в Овальному кабінеті. Про це стало відомо з розкладу президента США, який поширив Білий дім.

За київським часом це повинно відбутися о 23:30. Тема його промови не вказана.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, до Москви прибув спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф. Його бізнес-джет із реєстраційним номером N102WG вилетів з Флориди напередодні ввечері.

Джерело повідомило агентству Reuters, що Стів Віткофф зустрінеться з російським керівництвом у середу, 6 серпня. Сьогодні мають відбутися переговори спецпосланника Трампа з російськими офіційними особами. У Кремлі раніше не виключали зустрічі Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.