На грани разрыва: в отношениях Европы и США – большой кризис, – Politico
- На Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры признали кризис в отношениях с США, несмотря на усилия Вашингтона успокоить союзников.
- Европа активно обсуждает возможную оборонную автономию, в частности роль французского ядерного арсенала, из-за сомнений в надежности американского "ядерного зонтика".
На Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры фактически признали: отношения с США переживают один из самых глубоких кризисов за десятилетие. Несмотря на попытки Вашингтона успокоить союзников, доверие между сторонами существенно подорвано.
В Европе все чаще говорят о необходимости самостоятельно гарантировать собственную безопасность. Об этом сообщает Politico.
Что известно об ухудшении отношений между Европой и США?
Во время Мюнхенской конференции по безопасности стало понятно, что трансатлантический союз переживает серьезные потрясения, а доверие между Европой и США существенно ослабло. Несмотря на то, что сотрудничество сохраняется, "старый порядок", который десятилетиями объединял две стороны Атлантики, фактически пришел в упадок.
Как пишет Politico, среди европейских политиков и бизнеса нет единого мнения относительно будущего отношений с США. Некоторые собеседники издания считают, что на восстановление доверия может потребоваться целое поколение.
Государственный секретарь США Марко Рубио пытался успокоить союзников и заверил в сохранении американской роли в НАТО, однако его выступление не смогло снять глубокое недоверие. Европейские лидеры официально демонстрировали сдержанность, ведь военное присутствие Америки и в дальнейшем остается ключевым фактором безопасности континента.
В то же время в Европе все активнее обсуждают долгосрочную оборонную автономию. В частности, Франция, Германия и Швеция ведут предварительные консультации о роли французского ядерного арсенала в обеспечении безопасности Европы. Подобные дискуссии усиливаются из-за сомнений в надежности американского "ядерного зонтика".
Одним из самых болезненных моментов в отношениях стали заявления Дональда Трампа по Гренландии. В Дании такие идеи назвали неприемлемыми и предупредили, что конфликт между союзниками по НАТО может поставить под сомнение существование самого Альянса.
В итоге, по оценкам аналитиков, послевоенная модель трансатлантического партнерства уже не работает в привычном виде, а Европа все больше готовится к сценарию, где ей придется полагаться прежде всего на собственные силы.
Как Европа пытается обеспечить собственную безопасность?
Польша выходит из Оттавской конвенции, чтобы укрепить обороноспособность на фоне угроз со стороны России. Парламент считает, что опыт войны в Украине подчеркнул важность противопехотных мин для сдерживания врага.
Европейские государства обсуждают создание собственной ядерной системы сдерживания. В частности, Франция может расширить свой "ядерный зонтик" для других стран Европы, или же отдельные государства могут развивать собственные возможности.
ЕС подготовил новый пакет санкций, направленный на ограничение экспорта нефти и металлов из России, а также, вероятно, запрет сотрудничества с портами третьих стран. Они будут касаться энергетики, торговли, банковской системы, криптовалют, импорта металлов, химикатов, а также новых ограничений для 20 региональных банков России.