Геополитика Европа Отношения Европы и США находятся на грани разрыва, Politico
16 февраля, 12:07
3
Обновлено - 12:14, 16 февраля

На грани разрыва: в отношениях Европы и США – большой кризис, – Politico

Вероника Соцкова
Основні тези
  • На Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры признали кризис в отношениях с США, несмотря на усилия Вашингтона успокоить союзников.
  • Европа активно обсуждает возможную оборонную автономию, в частности роль французского ядерного арсенала, из-за сомнений в надежности американского "ядерного зонтика".

На Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры фактически признали: отношения с США переживают один из самых глубоких кризисов за десятилетие. Несмотря на попытки Вашингтона успокоить союзников, доверие между сторонами существенно подорвано.

В Европе все чаще говорят о необходимости самостоятельно гарантировать собственную безопасность. Об этом сообщает Politico.

Что известно об ухудшении отношений между Европой и США?

Во время Мюнхенской конференции по безопасности стало понятно, что трансатлантический союз переживает серьезные потрясения, а доверие между Европой и США существенно ослабло. Несмотря на то, что сотрудничество сохраняется, "старый порядок", который десятилетиями объединял две стороны Атлантики, фактически пришел в упадок.

Как пишет Politico, среди европейских политиков и бизнеса нет единого мнения относительно будущего отношений с США. Некоторые собеседники издания считают, что на восстановление доверия может потребоваться целое поколение.

Государственный секретарь США Марко Рубио пытался успокоить союзников и заверил в сохранении американской роли в НАТО, однако его выступление не смогло снять глубокое недоверие. Европейские лидеры официально демонстрировали сдержанность, ведь военное присутствие Америки и в дальнейшем остается ключевым фактором безопасности континента.

В то же время в Европе все активнее обсуждают долгосрочную оборонную автономию. В частности, Франция, Германия и Швеция ведут предварительные консультации о роли французского ядерного арсенала в обеспечении безопасности Европы. Подобные дискуссии усиливаются из-за сомнений в надежности американского "ядерного зонтика".

Одним из самых болезненных моментов в отношениях стали заявления Дональда Трампа по Гренландии. В Дании такие идеи назвали неприемлемыми и предупредили, что конфликт между союзниками по НАТО может поставить под сомнение существование самого Альянса.

В итоге, по оценкам аналитиков, послевоенная модель трансатлантического партнерства уже не работает в привычном виде, а Европа все больше готовится к сценарию, где ей придется полагаться прежде всего на собственные силы.

Как Европа пытается обеспечить собственную безопасность?

  • Польша выходит из Оттавской конвенции, чтобы укрепить обороноспособность на фоне угроз со стороны России. Парламент считает, что опыт войны в Украине подчеркнул важность противопехотных мин для сдерживания врага.

  • Европейские государства обсуждают создание собственной ядерной системы сдерживания. В частности, Франция может расширить свой "ядерный зонтик" для других стран Европы, или же отдельные государства могут развивать собственные возможности.

  • ЕС подготовил новый пакет санкций, направленный на ограничение экспорта нефти и металлов из России, а также, вероятно, запрет сотрудничества с портами третьих стран. Они будут касаться энергетики, торговли, банковской системы, криптовалют, импорта металлов, химикатов, а также новых ограничений для 20 региональных банков России.