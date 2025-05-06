Об этом заявил главнокомандующий Военно-морских сил страны адмирал Эрджюмент Татлиоглу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкое издание En Son Haber.

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Турция будет строить атомные подводные лодки

Мы строим подводные лодки независимо от иностранных государств, что было нашим национальным стремлением в течение 139 лет. После MİLDEN (проекта по строительству подводных лодок – 24 Канал) мы сделаем важный шаг к атомным подводным лодкам,

– заявил адмирал.

Татлиоглу акцентировал, что эта инициатива входит в перечень национальных целей страны. Он также выразил убеждение, что Турция сможет занять видное место среди ведущих стран мира в сфере подводного флота, присоединившись к клубу ядерных морских держав, среди которых США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Индия.