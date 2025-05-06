Про це заявив головнокомандувач Військово-морських сил країни адмірал Ерджюмент Татлиоглу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на турецьке видання En Son Haber.

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Туреччина будуватиме атомні підводні човни

Ми будуємо підводні човни незалежно від іноземних країн, що було нашим національним прагненням протягом 139 років. Після MİLDEN (проєкту з побудови підводних човнів – 24 Канал) ми зробимо важливий крок до атомних підводних човнів,

– заявив адмірал.

Татлиоглу акцентував, що ця ініціатива входить до переліку національних цілей країни. Він також висловив переконання, що Туреччина зможе посісти чільне місце серед провідних країн світу у сфері підводного флоту, приєднавшись до клубу ядерних морських держав, серед яких США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Індія.