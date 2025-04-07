Там выразили соболезнования семьям и близким всех жертв и пострадавших, а также приспустили американский флаг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на дипломата Бриджит Бринк.

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США поддержали Украину

Госпожа посол США не упомянула о России в своей первой реакции на ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля. Тогда она назвала количество погибших и раненых, отметив, что это и является причиной необходимости завершения войны.

Однако в заявлении в День траура 6 апреля Бринк признала обстрел российским и подчеркнула солидарность с Украиной.

Мы солидарны с народом Украины в этот день национального траура после российского ракетного обстрела Кривого Рога, в результате которого погибли 20 человек, в том числе 9 детей,

– написала она в Х.

Напомним, госпожа американский посол отреагировала и на комбинированную атаку 6 апреля. Однако некоторые усмотрели двусмысленность в ее словах об "обстреле баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России".