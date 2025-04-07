Там висловили співчуття родинам і близьким усіх жертв і постраждалих, а також приспустили американський прапор. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дипломатку Бріджит Брінк.

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США підтримали Україну

Пані посол США не згадала про Росію у своїй першій реакції на ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня. Тоді вона назвала кількість загиблих і поранених, зазначивши, що це і є причиною необхідності завершення війни.

Однак у заяві в День жалоби 6 квітня Брінк визнала обстріл російським і наголосила на солідарності з Україною.

Ми солідарні з народом України в цей день національної жалоби після російського ракетного обстрілу Кривого Рогу, унаслідок якого загинуло 20 осіб, зокрема 9 дітей,

– написала вона в Х.

Нагадаємо, пані американський посол відреагувала й на комбіновану атаку 6 квітня. Однак дехто угледів двозначність у її словах про "обстріл балістичними та крилатими ракетами з боку Росії".