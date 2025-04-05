Международное сообщество осудило российский ракетный удар по Кривому Рогу. Как политики и дипломаты Европейского Союза отреагировали на смертельную атаку, которую совершила страна-агрессор, читайте в материале 24 Канала.

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Реакция мировых лидеров на удар России по Кривому Рогу

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил соболезнования семьям погибших. На своей странице в Х он подчеркнул, что "вся Европа готовится к выходным, но украинцы живут в другой реальности".

"Еще одна российская атака, но к этому никогда не привыкнешь. Вот почему мы должны ускорить поддержку Украины", – заявил он.

Посольство Швейцарии в Украине также выразило свои соболезнования в связи с трагедией. Там отметили, что "гражданское население никогда не должно становиться мишенью".

В посольстве Японии в Украине отметили: "Мы потрясены новостью о жестоком нападении россиян на жилой квартал Кривого Рога, который привел к гибели многих мирных жителей, в том числе детей. Наши мысли с родными погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", – написали на странице посольства.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас написала о "трагических и бесчеловечных кадрах", которые поступают из Кривого Рога после ракетной атаки.

Очередной безрассудный российский обстрел нанес удар по многолюдному жилому району... Россия продолжает уничтожать Украину, она не заинтересована в мире,

– говорится в сообщении.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсакхна выразил соболезнования и заявил, что "Россия стремится к войне, а не миру, и нападения на гражданских, включая детей, является жестоким доказательством этого".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что выпускать ракету по детской площадке "является не войной, а варварством".

"Наши мысли с семьями погибших и с теми, кто защищает свою страну от российского террора", – подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис процитировал публикацию Владимира Зеленского, где были изображены последствия атаки по Кривому Рогу, коротко написав "Прекращение огня от Путина".

Отметим, что госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк тоже отреагировала на обстрел войсками России жилого района в Кривом Роге.

Дипломат назвала атаку "ужасом", однако в своей заметке не обмолвилась и словом о вине России и в заметке с осуждением не указала, что ракета или удар были российскими.