Міжнародна спільнота засудила російський ракетний удар по Кривому Рогу. Як політики та дипломати Європейського Союзу відреагували на смертельну атаку, яку скоїла країна-агресорка, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Реакція світових лідерів на удар Росії по Кривому Рогу

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив співчуття родинам загиблих. На своїй сторінці в Х він підкреслив, що "вся Європа готується до вихідних, але українці живуть в іншій реальності".

"Ще одна російська атака, але до цього ніколи не звикнеш. Ось чому ми повинні прискорити підтримку України", – заявив він.

Посольство Швейцарії в Україні також висловило свої співчуття у зв'язку з трагедією. Там наголосили, що "цивільне населення ніколи не повинно ставати мішенню".

В посольстві Японії в Україні зазначили: "Ми приголомшені новиною про жорстокий напад росіян на житловий квартал Кривого Рогу, який призвів до загибелі багатьох мирних жителів, у тому числі дітей. Наші думки з рідними загиблих, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", – написали на сторінці посольства.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас написала про "трагічні та нелюдські кадри", які надходять з Кривого Рогу після ракетної атаки.

Черговий безрозсудний російський обстріл завдав удару по багатолюдному житловому району… Росія продовжує знищувати Україну, вона не зацікавлена у мирі,

– йдеться у повідомленні.

Очільник МЗС Естонії Маргус Тсакхна висловив співчуття і заявив, що "Росія прагне війни, а не миру, і напади на цивільних, включаючи дітей, є жорстоким доказом цього".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що випускати ракету по дитячому майданчику "є не війною, а варварством".

"Наші думки з родинами загиблих і з тими, хто захищає свою країну від російського терору", – наголосив він.

Голова зовнішньополітичного відомства Литви Кястутіс Будріс процитував публікацію Володимира Зеленського, де були зображені наслідки атаки по Кривому Рогу, коротко написавши "Припинення вогню від Путіна".

Зазначимо, що пані посол США в Україні Бріджит Брінк теж відреагувала на обстріл військами Росії житлового району у Кривому Розі.

Дипломатка назвала атаку "жахом", однак у своєму дописі не обмовилася й словом про провину Росії і в дописі із засудженням не вказала, що ракета чи удар були російськими.