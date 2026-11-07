Впервые после промежуточных выборов: Трамп заявил о новом ударе по Ирану

Как сообщает AP, иранские государственные СМИ зафиксировали как минимум два взрыва в районе города Суза на острове Кешм. Эта территория имеет важное стратегическое значение, поскольку расположена на ключевом морском маршруте транспортировки нефти.

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Что атаковать в Иране?

Сам американский лидер назвал проведенную военную операцию "незначительной" и подчеркнул быструю ликвидацию обозначенной цели.

Они возвели – они построили небольшой противовоздушный объект, и мы уничтожили его примерно за 15 минут, а может, и за пять– сообщил Трамп журналистам.

Глава Белого дома воздержался от подробностей относительно пораженной цели. В то же время американские чиновники указали, что основная часть иранской противовоздушной обороны была нейтрализована в ходе операций в июне 2023 года и на начальных этапах текущего конфликта. Несмотря на это, по их оценкам, Иран впоследствии будет пытаться восстановить утраченную инфраструктуру.

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Отмечается, что нынешний удар стал первым после того, как Республиканская партия потерпела поражение на промежуточных выборах в Конгресс США, утратив контроль над обеими палатами. Одной из главных причин недовольства избирателей стало затягивание конфликта с Ираном и рост цен на топливо, который ударил по мировой экономике.

После объявления результатов голосования риторика Трампа колебалась между обещаниями "уничтожить" Иран и заявлениями о скором завершении войны.

Как уже сообщалось, недавно на острове Кешм уже слышали взрывы из-за американских ударов. Их целью якобы была защита коммерческих судов от атак в Ормузском проливе.

Кроме того, напомним, что страны Персидского залива заранее вы знали о вероятности кратковременной войны с Ираном после выборов в США.