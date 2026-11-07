Вперше після проміжних виборів: Трамп заявив про новий удар по Ірану

Як передає AP, іранські державні медіа зафіксували щонайменше два вибухи в районі міста Суза на острові Кешм. Ця територія має важливе стратегічне значення, оскільки розташована на ключовому морському маршруті транспортування нафти.

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Що атакувати в Ірані?

Сам американський лідер назвав проведену військову операцію "незначною" та наголосив на швидкій ліквідації визначеної цілі.

Вони звели – вони збудували невеличкий протиповітряний об'єкт, і ми знищили його приблизно за 15 хвилин, а може, й за п'ять– повідомив Трамп журналістам.

Глава Білого дому утримався від подробиць щодо ураженої цілі. Водночас американські посадовці вказали, що основну частину іранської протиповітряної оборони було знешкоджено під час операцій у червні 2025 року та на початкових стадіях поточного конфлікту. Попри це, за їхніми оцінками, Іран згодом намагатиметься відновити втрачену інфраструктуру.

Зазначається, що нинішній удар став першим після того, як Республіканська партія зазнала поразки на проміжних виборах до Конгресу США, втративши контроль над обома палатами. Однією з головних причин невдоволення виборців стало затягування конфлікту з Іраном та зростання цін на пальне, яке вдарило по глобальній економіці.

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Після оголошення результатів голосування риторика Трампа коливалася між обіцянками "знищити" Іран та заявами про близьке завершення війни.

Як вже повідомлялося, нещодавно на острові Кешм уже чули вибухи через американські удари. Їхньою метою нібито був захист комерційних суден від атак в Ормузькій протоці.

Крім того, нагадаємо, країни Перської затоки заздалегідь знали про ймовірність короткочасної війни з Іраном після виборів у США.