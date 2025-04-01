В Литве подтвердили, что он действительно был в стране на законных основаниях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LTR.

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Что известно о задержанном американском гражданине в Беларуси

Белорусские силовики заявили о задержании 27-летнего гражданина США, которого обнаружили в пустом вагоне поезда на станции Молодечно. По данным Государственного таможенного комитета Беларуси, он ехал из Литвы. После задержания мужчину передали пограничникам.

Литовские службы подтвердили, что американец в последнее время находился в стране на законных основаниях. 26 марта с ним общались пограничные органы на границе с Россией, а 27 и 30 марта – на границе с Беларусью.

В то же время литовская Служба охраны государственной границы отметила, что задержание мужчины "никоим образом не связано и не может быть связано с событиями на полигоне в Пабраде". Там во время учений пропали четыре американских военнослужащих, а их бронированную машину недавно вытащили из болота. Тела трех военных уже найдены, поиски четвертого продолжаются.